ضبط المدير المسئول عن شركة إلحاق عمالة بالخارج بالفيوم للعمل بدون ترخيص

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المدير المسؤول عن شركة إلحاق عمالة بالخارج بالفيوم بدون ترخيص لنشاط احتيالي.

ضبط المدير المسؤول عن شركة إلحاق عمالة بالخارج بالفيوم بدون ترخيص لنشاط احتيالي

كشفت تحريات قطاع الأمن العام عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم، بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عبر إدارة شركة إلحاق عمالة بالخارج تعمل بدون ترخيص، ومقرها دائرة مركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم.

وتبين أن المتهم كان يروج لنشاط شركته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا حاجة الراغبين في العمل بالخارج.

وبعد استكمال إجراءات التقنين، تم استهداف مقر الشركة وضبط المدير المسئول عن الشركة، وعُثر داخل المقر على صور لجوازات سفر وتأشيرات، وعدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي يحتوي على أدلة تثبت النشاط الإجرامي للشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتستمر الأجهزة الأمنية في جهودها لضبط كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين بطرق غير قانونية.

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