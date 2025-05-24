إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة داخل مصرف، على طريق بحيرة قارون السياحي، عند مدخل قرية سنهور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر.

انقلاب سيارة أجرة علي الطريق السياحي لبحيرة قارون

كان قد تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بسقوط سيارة أجرة صندوق داخل مصرف علي طريق بحيرة قارون السياحي، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز سنهور القبلية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة فسقطت في مصرف مجاور للطريق وأصيب 5 من ركاب السيارة بإصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة سمهور القبلية، وأحيل إلى النيابة التحقيق، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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