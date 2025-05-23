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حوادث

مصرع طالب ثانوي أزهري من الفيوم صعقا بالكهرباء

مستشفي طامية المركزي،
مستشفي طامية المركزي، فيتو

لقي طالب ازهري من الفيوم مصرعه، صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية قصر رشوان، التابعة لمركز طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طالب أزهري صعقا بالكهرباء

كان قد تلقي اللواء احمد عزت، مديرأمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية،  يفيد بتلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع شاب داخل منزله بقرية قصر رشوان، صعقا بالكهرباء، وعلي الفور انتقلت قوة من شرطة مركز طامية، وسيارة الإسعاف، الي موقع البلاغ. وتبين ان "محمد.ح. ح.ع " 16 عاما، طالب ثانوي ازهري،  كان متواج  في منزله  ولامس سلك كهرباء عار، ما أدى إلى صعقه بالبطن ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

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و تحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

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