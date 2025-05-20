غرق طفل في ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب الإسماعيلية

لقي طفل مصرعه جراء سقوطه بترعة بورسعيد، بمركز ومدينة القنطرة غرب التابعة لمحافظة الإسماعيلية.



وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل فى ترعة بورسعيد بالقنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ حيث تم انتشال جثمان الطفل " محمد.خ.م'13 عام مقيم عزبة الصعايدة القنطرة غرب.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القنطرة غرب في الإسماعيلية لتكون تحت تصرف النيابة العامة.

تحرير المحضر اللازم

جاري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.





التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا، وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.