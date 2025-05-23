ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي داخل أحد المخازن بالإسماعيلية (صور)

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، من ضبط أكثر من ٢ طن ونصف الطن من علف الماشية إنتاج مايو ٢٠٢٥ مخلوط بالقمح المحلي، داخل أحد المخازن غير المعلن عنها وبدون مستندات قانونية تثبت ملكية العلف.

ضبط كمية بإحدى الجمعيات الزراعية

وأوضحت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أنه تم ضبط الكمية والتحفظ عليها بإحدى الجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي بمركز التل الكبير، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة والتحفظ على المضبوطات.

جانب من المضبوطات، فيتو

جانب من المضبوطات، فيتو

مخالفة القانون باستخدام القمح

وأضافت أن استخدام القمح المحلي في غير الأغراض المخصصة لها كالأعلاف يعد مخالفة واضحة لقرار وزير التموين رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بمنع خلط القمح المحلي مع الأعلاف، كون القمح المحلي من السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي لإنتاج الخبز البلدي للمواطنين.

جانب من المضبوطات، فيتو

جانب من المضبوطات، فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية، ومراقبة حركة تداول السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح المحلي المورد، لضمان استخدامه في الأغراض المخصصة له فقط، ومواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي،





وشدد محافظ الإسماعيلية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لمنع تداول القمح خارج الأطر القانونية، أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له، أو تهريبه إلى خارج المحافظة بشكل غير قانوني.

وأهابت محافظة الإسماعيلية بالمواطنين الشرفاء بالإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها المساس بالأمن الغذائي للمواطنين ومخالفة القرارات والقوانين.

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