ضبط 2 طن ونصف لحوم فاسدة خلال حملات رقابية بالإسماعيلية

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، حملات رقابية مكثفة، على المجازر والأسواق ومنافذ البيع، وذلك بالتعاون مع إدارة الصحة العامة والمجازر، وبمشاركة نخبة من أطباء الإدارة، وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وقسم شرطة المسطحات.

نتائج الحملات المكثفة

ومن جانبه أوضح هاني عبد الخالق مدير عام مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط طنين ونصف من مصنعات اللحوم والدواجن واللحوم المذبوحة خارج المجازر.

جانب من المضبوطات، فيتو

جانب من المضبوطات، فيتو

مضبوطات فاسدة ومجهولة المصدر

وتبين أن بعض المضبوطات مجهولة المصدر، والبعض الآخر غير صالح للاستهلاك الآدمي.

جانب من المضبوطات، فيتو

جانب من المضبوطات، فيتو

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جانب من المضبوطات، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن تداول اللحوم بالمحافظة؛ لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

ومن جهة أخرى تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، وذلك بقرية النورس، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب.

حملة تحصين ضد مرض السعار

وقامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، بعمل حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الضالة، بنطاق منطقة (شارع رضا - المطافي - الممر)، حيث تم تحصين ١٥ من الكلاب الضالة.

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