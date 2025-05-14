خدمة توصيل الأضاحي تتصدر المشهد مع قرب حلول العيد.. البرقي الأكثر طلبا بالأسواق.. وهذه أسعار الخروف «دليفري» في السلاسل الغذائية

أسعار أضاحي عيد الأضحى 2025؛ مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، تشهد الأسواق المصرية حركة نشطة في بيع الأضاحي، ظهرت العديد من العروض والتخفيضات على أسعار الخرفان، مع تقديم خدمة جديدة تتمثل في توصيل الأضحية "دليفري" إلى المنازل مذبوحة ومغلفة وجاهزة للتوزيع.

هذا ليس الظهور الأول لخدمة الدليفري في السوق المصري، وإنما انتشرت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، كحل عملي للمواطنين الذين يفضلون تجنب الازدحام، لكنها اليوم أصبحت خيارا متاحا بشكل أوسع، خاصة مع تزايد الإقبال على الخروف البرقي، نظرا لجودته العالية ونسبة تصافي اللحوم المرتفعة مقارنة بالخروف البلدي.

أعلن عدد من السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، عروض وتخفيضات على سعر الأضاحي من الخرفان، مع تقديم خدمة توصيل الأضحية «دليفري» للمنزل مذبوحة ومغلفة وجاهزة للتوزيع، خلال أيام عيد الأضحى.

مواعيد عيد الأضحى 2025

ويحل عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، ويحرص فيه المواطنون على إحياء سنة رسول الله صل الله عليه وسلم بذبح الأضاحي خلال العيد.

أسعار الأضاحي 2025

طرح الأضحية الدليفري بكثرة خلال جائحة كورونا

كانت السلاسل الغذائية بدأت في طرح الأضحية الدليفري بكثرة خلال جائحة كورونا، حيث قدم عدد من السلاسل الغذائية والمحال التجارية خدمة حجز الأضحية الخروف مذبوحة ومغلفة، أسوة بمحلات الجزارة البلدية، التي تقدم خدمة حجز وذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى منذ سنوات للمواطنين الراغبين في ذلك، لكن بدون خدمة التوصيل للمنازل.

أسعار الأضاحي 2025

خدمة الأضحية دليفري مقتصرة على الخروف وخاصة البرقي

وتقتصر خدمة الأضحية دليفري في السلاسل الغذائية على الخروف وخاصة البرقي، لأن من أكثر أنواع الخرفان التي يفضلها المواطنين في مصر، إضافة إلى أن نسبة تصافي اللحوم فيها مرتفعة مقارنة بالبلدي، إلى جانب أن ذيله «ليته» صغيرة الحجم.

سعر الأضحية خروف برقي مذبوح

ووفقًا لأحد العروض المقدمة في السلاسل الغذائية؛ فإن سعر أضحية خروف برقي مذبوح وزن من 60 إلى 65 كيلو يصل لـ 17225 جنيهًا، دون حساب رسوم ذبح الأضحية والتوصيل.

أسعار الأضاحي 2025

رسوم خدمة ذبح الأضحية بـ 1400 جنيه

وجاء في العرض أن رسوم خدمة ذبح الخروف والتوصيل للمنزل تقدر بـ 1400 جنيه، إذ يتم ذبح الخروف على الطريقة الشرعية، ثم يقطع اللحم باحترافية، ويغلف في أكياس تغليفًا آمنًا، فضلًا عن خدمة التوصيل المنزلي المبرد.

مكونات أضحية الخروف «الدليفري»

وأن مكونات الأضحية الخروف التي سيتم تسليمها تشمل: اللحم صافي، الرأس، القلب والكبد والكلاوي، الطرب، الفشة، الطحال.

أسعار الأضاحي 2025

التبرع بجلود الأضاحي للجمعيات الخيرية

وفيما يخص جلود الأضحية؛ وفقًا لما أعلنته السلاسل الغذائية، فإنه يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية.

أسعار أضاحي الخرفان في عيد الأضحى 2025

أسعار الأضحية من الخرفان القائم في الأسواق، وتشمل سعر الخروف البرقي والبلدي، بالتزامن مع قرب موسم عيد الأضحى؛ جاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو القائم من الخرفان البرقي نحو 265 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو القائم من الخرفان البلدي نحو 255 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.