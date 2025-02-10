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صرف مكافأة بحد أدنى 1000 جنيه لجميع العاملين بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

قرر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ صرف مكافأة؛ للعاملين بأقسام الجامعة المختلفة؛ من المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، والأجر اليومي، والعمالة اليومية، والمنح التدريبية، قدرها (١٠٠٠) جنيه كحد أدنى؛ وذلك تقديرًا لما بذله العاملون من مجهودات للاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م.

مراعاة البعد الاجتماعى وتحقيق الاستقرار الوظيفي 

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن القرار يأتي تقديرًا لجهود العاملين، وآدائهم المتميز، وتفانيهم فى العمل، للاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، وتخفيفًا من الأعباء على السادة العاملين، وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعى الذى توليه الدولة المصرية؛ وتحقيق الاستقرار الوظيفى، والاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التى يواجهها العالم أجمع وفي ظل ما تنادى به الدولة دائمًا وما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحسين دخول العاملين بكافة قطاعات الدولة.

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وصرح شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط ؛ بأنه وفقًا لقرار رئيس الجامعة، فمن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة فى القيام بالإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المنصوص عليها، للمتواجدين بالعمل، خلال المدة من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخه، وهو ما سوف يتم متابعة تنفيذه بالتنسيق مع الإدارات المختصة؛ وذلك تحفيزًا للعاملين على بذل المزيد من الجهد على مداومة العمل، ورفع مستوى الأداء العام، تحت إشراف الأستاذ محمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ وليد حسني مدير إدارة الموازنة، والأستاذ عصام كمال مدير الحسابات بالجامعة.

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