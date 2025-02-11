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الصحة: تحديث قاعدة بيانات البعوض الناقل للأمراض

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كشف الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة عن اتخاذ خطوات الاستعداد لتفعيل بروتوكول الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض، والذي يهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبعوض الناقل للأمراض، بما يتيح تنفيذ تدابير وقائية أكثر كفاءة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق استراتيجيات المكافحة وفق أحدث المعايير العلمية.

و نظّمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل تدريبية لمدربي (TOT) حول التصنيف المورفولوجي لأنواع البعوض المحلية والدولية، وذلك وفقًا لمفاتيح التصنيف المعتمدة عالميًا، بهدف تنفيذ بروتوكول الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة ورفع كفاءة فرق مكافحة نواقل الأمراض.

تأتي هذه الورشة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة تعزيز كفاءة الفرق الطبية من خلال التدريب المستمر على أحدث التقنيات، لضمان تحسين الأداء ومواكبة التطورات الصحية.

رفع كفاءة فرق مكافحة ناقلات الأمراض في مختلف المحافظات

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة فرق مكافحة ناقلات الأمراض في مختلف المحافظات، من خلال تمكينهم من التعرف الدقيق على أنواع البعوض استنادًا إلى مفاتيح التصنيف العالمية، إلى جانب رصد التغيرات التي قد تطرأ على الأنواع المحلية بفعل التغيرات المناخية، ومراقبة أي أنواع جديدة غير مدرجة قد تشكّل تهديدًا للصحة العامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات نظرية وجلسات عملية متخصصة، حيث تم إعداد مادة علمية شاملة تتناول أحدث أساليب التصنيف المورفولوجي للبعوض، مما يسهم في تعزيز المهارات النظرية والتطبيقية للمتدربين في مكافحة ناقلات الأمراض على مستوى الجمهورية.

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في السياق ذاته، أكدت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، أن الورشة تعكس التزام الوزارة بتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها للتعامل مع التحديات الصحية المرتبطة بنواقل الأمراض، في إطار السعي لتحقيق بيئة صحية آمنة ومستدامة.

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