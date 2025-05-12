انطلاق حملات وقائية لرش البعوض وناقلات الأمراض بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية بساحل سليم

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس المركز نفذت بالتعاون مع وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية بساحل سليم، حملة لرش البعوض والحشرات الطائرة بعدد من المناطق الحيوية داخل المركز.

وشملت الحملة شوارع المطحن، البعث بنزلة الملك، ٢٣ يوليو، صالح أبوزيد، والترعة الفاروقية، وذلك تحت إشراف إبراهيم عزيز، مدير إدارة الأزمات، مع التأكيد على الوصول إلى المناطق التي قد تمثل بيئة خصبة لتكاثر النواقل.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات الوقائية لرش البعوض ضمن خطة متكاملة لتعزيز الوقاية وخلق بيئة صحية وآمنة، في إطار جهود مكافحة الأمراض التي تنقلها الحشرات والقوارض.

كما شدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية بكفاءة ووفقًا للمعايير العلمية المعتمدة موجهًا الشكر لجميع فرق العمل المشاركة على جهودهم المبذولة في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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