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رياضة أسيوط تنظم الدورة التنشيطية لاختيار منتخب الصعيد لمشروع كابيتانو مصر (صور)

دورة إختيار منتخب
دورة إختيار منتخب الصعيد لمشروع كابيتانو مصر،فيتو

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أهمية اكتشاف المواهب من الشباب والنشء في المجالات المختلفة والعمل على تنمية تلك المهارات بكافة الطرق الممكنة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030. 

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ فعاليات وتدريبات تعمل على صقل مهارات الشباب وصقل خبراتهم ليكونوا طاقة أمل بعد أفضل لهم وللمجتمع ككل.

اختيار منتخب الصعيد من مشروع كابيتانو مصر 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد السويفى وكيل الوزارة قد نظمت فعاليات الدورة التنشيطية لاختيار منتخب الصعيد من مشروع كابيتانو مصر بمشاركة 3 فرق ( أسيوط، المنيا، أسوان) والتي أقيمت على ملاعب ستاد جامعة أسيوط بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة من بينها دكتور محمود سعد مدير اللجنة الفنية لمشروع كابيتانو مصر، ودكتور سيد الشتيحي اللجنه العليا بوزارة الشباب والرياضه لمشروع كابيتانو مصر، ودكتور محمد المسلماني اللجنة العليا بوزاره الشباب والرياضة لمشروع كابيتانو مصر وكابتن وليد سرور اللجنة الفنية لمشروع كابيتانو مصر وكابتن سطوحي اللجنة الفنية لمشروع كابيتانو مصر. 

 

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وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يهدف إلى تنمية وتطوير المهارات الكروية للمشاركين ضمن باقة البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم في حضانات متكاملة يتم خلالها التدريب الشامل للمشاركين وفق أسس ومعايير علمية، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة في احترافهم في الأندية الرياضية ليكونوا نواة لقوام المنتخبات الوطنية مستقبلًا.

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