رياضة أسيوط تنظم لقاء توعية لـ100 شاب وفتاة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وبرامج ومشروعات تهتم بالشباب بكافة القطاعات وخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية وغير النظامية التي تتسبب في تعرضهم للمخاطر والأضرار خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة الهجرة غير النظامية بكافة الطرق الممكنة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مشيرًا إلى أهمية عقد المزيد من الأنشطة والفعاليات وبناء القدرات للعاملين والقائمين على هذا الملف في المؤسسات والمديريات المختلفة وتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة والحلول البديلة للفئات المستهدفة وحماية الشباب المصري من الاستغلال والاتجار في البشر.

مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة قد نظمت يومًا توعويًا بالتعاون مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بمشاركة 100 من الشباب والفتيات والنشء.

ولفت اللواء هشام أبو النصر إلى تضمن اللقاء تنفيذ عددًا من الأنشطة والفعاليات المختلفة لتحقيق المستهدف منها ندوة توعية حول التعريف بأنواع الهجرة ومخاطر الهجرة الغير شرعية، وتطرق الحديث حول الحلول البديلة الهجرة غير الشرعية كتقديم الدعم من عدد من المؤسسات لمساعدة الشباب في إنشاء مشروعات صغيرة وتأهيلهم لإيجاد فرص عمل فضلًا عن تنفيذ عرض مسرحي وآخر فني يجسد مخاطر الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة لها وتنفيذ نشاط رياضي للمشاركين.

مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

وأضاف أبو النصر أن اللقاء يهدف إلى مجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع بخطورتها لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، من خلال تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية بمختلف أنحاء الجمهورية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية التي تهتم بها القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

يذكر أن مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي "CONMIGO" يستهدف العاملون في قطاعات انفاذ القانون والعمل والتعليم والإعلام لتوعية الشباب والأطفال لتطوير المعرفة المتعلقة بالهجرة وإدارة البيانات في مجال الحكومة مع إيلاء إهتمام خاص للبيانات المتعلقة بقابلية التوظيف وتعزيز الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية في مجال حوكمة الهجرة وتعزيز التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وغير النظامية والفرص البديلة وذلك من خلال مجالات التعاون (الحوار الوطني وبناء القدرات، حملات التوعية، تنقل العمالة، بيانات الهجرة والإحصاءات والدراسات وحقوق الإنسان).

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