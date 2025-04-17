محافظ أسيوط يتفقد بدء موسم توريد القمح بصوامع مصر الوسطى (صور)

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أعمال توريد القمح لموسم 2025، بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى بحي شرق مدينة أسيوط، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف طن، وذلك لمتابعة سير العمل خلال موسم توريد القمح، والتأكد من جاهزية الموقع لاستقبال كميات المحصول وفقًا للمعايير المعتمدة في إطار الحرص الكامل على انتظام أعمال التوريد وتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الحيوية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافقه خلال الجولة، خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس أحمد عشماوي المدير التنفيذي لصوامع مصر الوسطى، والعديد من قيادات مديريتي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء.

محافظ أسيوط يتفقد كافة مراحل الاستلام والتخزين

وتفقد محافظ أسيوط كافة مراحل الاستلام والتخزين، واطلع على كفاءة التشغيل، كما تابع أعمال غرف التحكم الملحقة به، لضمان سير عمليات التوريد بشكل منضبط وآمن من لحظة دخول المحصول وحتى إيداعه بمواقع التخزين واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال أخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الموردين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأهم، لافتًا إلى أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا وتتابعه ميدانيًا وعلى مدار الساعة، ولن تدخر جهدًا في تأمين موسم التوريد وتوفير المناخ الملائم لنجاح المنظومة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان انتظام وانسيابية التوريد دون معوقات تحقيقًا لرؤية الدولة في تعزيز أمنها الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا لاستقبال القمح على مستوى المراكز والمدن

وأوضح أبوالنصر أن محافظة أسيوط استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح عبر 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعًا على مستوى المراكز والمدن، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 160 ألف طن، بما يضمن تيسير استقبال المحصول وتخفيف الأعباء على المزارعين، مع تطبيق أعلى درجات الانضباط في إدارة المنظومة.

ووجه محافظ أسيوط، بضرورة تذليل كل المعوقات التي يمكن أن تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2025 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، إلى جانب إحكام الرقابة على حركة النقل داخل وخارج المحافظة ومنع أي تداول غير رسمي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية ومباحث التموين والإدارة العامة للمرور وإعداد بيان يومي بكميات الأقماح المستلمة ومتابعة ذلك من خلال مركز العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عمليات استلام الأقماح ميدانيًا.

يذكر أن محافظة اسيوط قد أعلنت عن أرقام الخطوط الساخنة بغرفة عمليات المحافظة وهي أرقام (114) و(2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لاستقبال أية شكاوى على مدار 24 ساعة أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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