البحيرات المصرية بين فكي الإهمال والإحياء، مشروع تأهيل يسابق الزمن

رغم القيمة البيئية والاقتصادية الهائلة لـ البحيرات المصرية إلا أن هذه المسطحات المائية واجهت لعقود طويلة تحديات بيئية ومجتمعية معقدة، جعلت من تدهورها مشهدًا مألوفًا. ومع تزايد آثار التلوث والإهمال، تحركت الدولة لإطلاق مشروع وطني يستهدف إعادة إحياء هذه المنظومات الطبيعية قبل أن تصل إلى نقطة اللاعودة.

البحيرات، شريان مائي مهدد

تضم مصر عددًا من البحيرات الكبرى، منها المنزلة والبرلس ومريوط، تمثل مصدر رزق مباشر لآلاف الصيادين، فضلًا عن دورها الحيوي في دعم الثروة السمكية وتنظيم التوازن البيئي في المناطق الساحلية.

لكن لعقود تعرضت هذه البحيرات لضغوط بيئية شديدة، تمثلت في صرف صناعي وزراعي غير معالج ما أدى إلى تدهور جودة المياه إلقاء النفايات الصلبة، خاصة من المناطق السكنية المحيطة تعديات عمرانية وتجريف وردم أفقدت البحيرات جزءًا من مساحتها الطبيعية، وممارسات صيد جائر أسهمت في استنزاف المخزون السمكي وتراجع التنوع البيولوجي.

مشروع تأهيل البحيرات، خطة متعددة المسارات

استجابة لهذه التحديات، أطلقت الدولة خلال السنوات الأخيرة مشروعًا قوميًا لتأهيل وتطوير البحيرات، يرتكز على مجموعة من المحاور البيئية والإدارية، تشمل منع الصيد الجائر وتنظيم المواسم عبر تحديد فترات توقف دورية، تتيح للأسماك فرصًا للتكاثر.

إزالة مصادر التلوث من خلال إنشاء وتحديث محطات المعالجة للصرف الصناعي والزراعي، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات لتأمين الحرم الطبيعي للبحيرات ومنع البناء أو الردم المخالف، والتطهير والتكريك المنتظم لرفع كفاءة البحيرات وتحسين جودة المياه وزيادة المساحات الصالحة للصيد.

دمج المجتمعات المحلية في جهود الحماية، من خلال برامج توعية ودعم بدائل اقتصادية خلال مواسم وقف الصيد، تقنين أوضاع المزارع السمكية بما يضمن التزامها بالمعايير البيئية.

بحسب تقارير وزارة البيئة، بدأت هذه الإجراءات تُظهر نتائج مشجعة في بعض البحيرات، حيث تحسنت جودة المياه نسبيًا، وعادت بعض الأنواع النادرة من الأسماك للظهور بعد اختفائها لسنوات.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى خبراء أن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب استمرارية في الجهود، وتكاملًا في الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين أنفسهم، لا سيما في ما يتعلق بالسلوكيات اليومية المرتبطة بإلقاء المخلفات والتعدي على المسطحات المائية.

إن مستقبل البحيرات المصرية يقف اليوم على مفترق طرق، فإما أن تستكمل الدولة والمجتمع معًا مسيرة التأهيل والحماية، أو نعود إلى دوامة التلوث والاستنزاف.

وبينما تسابق الحكومة الزمن لإعادة الحياة إلى هذه المسطحات، تظل المسؤولية المجتمعية حجر الزاوية في إنجاح هذا المشروع.

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