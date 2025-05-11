الأحد 11 مايو 2025
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سياسة

تعرف على ضوابط حماية البحيرات المصرية من التلوث

البحيرات المصرية،
البحيرات المصرية، فيتو

رغم أن البحيرات الطبيعية والاصطناعية في مصر تُعد شريان حياة آلاف الصيادين، ومصدرًا مهمًا للثروة السمكية، إلا أن خطر التلوث يظل كابوسًا يهددها في الصميم.

مشاكل متراكمة في البحيرات المصرية

 سنوات من الإهمال، والصرف الصناعي والزراعي العشوائي، والنفايات الصلبة، ساهمت في تدهور حالة عدد من البحيرات، خاصة المنزلة، والبرلس، ومريوط.

لكن، في السنوات الأخيرة، بدأت الدولة المصرية خطوات جادة لإعادة إحياء البحيرات. وتم وضع مجموعة من الضوابط البيئية والإدارية لحمايتها، من أبرزها منع الصيد الجائر وتنظيم المواسم: تم تحديد فترات توقف الصيد بما يضمن تكاثر الأسماك وعدم استنزاف المخزون.

التخلص من مصادر الصرف العشوائي: خاصة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج، عبر بناء محطات معالجة جديدة وتطوير القديمة.

منع التعديات وتوسيع حملات الإزالة: حيث تم تنفيذ آلاف قرارات الإزالة للبناء والتجريف المخالف داخل وحول البحيرات.

تطهير وتكريك البحيرات بانتظام: بهدف تحسين نوعية المياه وزيادة العمق والمساحة الصالحة للصيد.

إشراك المجتمع المحلي في الحماية: من خلال توعية الصيادين وتقديم بدائل اقتصادية مؤقتة خلال فترات وقف الصيد.

تقنين أوضاع المزارع السمكية: لمنع التلوث الناتج عنها وضمان استخدام تقنيات صديقة للبيئة.

أهمية إجراءات وزارة البيئة في مواجهة أزمة تلوث البحيرات المصرية 

وبحسب وزارة البيئة، فإن تلك الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها في بعض المواقع، حيث عادت أنواع نادرة من الأسماك للظهور، وتحسنت جودة المياه نسبيًا.

لكن حماية البحيرات ليست مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية مجتمع كامل. فكل مواطن يلقي مخلفات في ترعة، وكل مصنع يتجاهل المعالجة، يشارك في قتل بيئة كاملة.

مشاكل متراكمة منذ عقود.. وهذه أبرز نتائج عدم الاهتمام بالبحيرات المصرية 


على مدار عقود، واجهت تلك البحيرات تحديات بيئية جسيمة، كان أبرزها التلوث الناتج عن الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج، وإلقاء النفايات الصلبة، إلى جانب التعديات العمرانية والردم والتجريف المخالف، فضلًا عن ممارسات الصيد العشوائي التي أدت إلى تدهور المخزون السمكي وتراجع التنوع البيولوجي.

وفي ضوء هذه التحديات، أطلقت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة مشروعًا قوميًّا لتأهيل وتطوير البحيرات، يهدف إلى استعادة كفاءتها البيئية والإنتاجية.

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