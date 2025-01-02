هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر بأسيوط

أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جامعة بدر في أسيوط، وهي واحدة من الجامعات الرائدة التابعة لشركة سيرا للتعليم. وتعد تلك الصفقة هي أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية للجامعة.

وقد تم إصدار سندات التوريق بضمان الإيرادات المستقبلية لجامعة بدر، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:

وتبلغ قيمة الشريحة (A) 62,5 مليون جنيه ومدتها 34 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وتبلغ قيمة الشريحة (B) 155 مليون جنيه ومدتها 58 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وتبلغ قيمة الشريحة (C) 282,5 مليون جنيه ومدتها 82 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وفي هذا السياق قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، أن بعد نجاح أول إصدارين من سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية لشركة سيرا للتعليم، تعتز إي اف چي هيرميس بجهود الشركة لمواصلة توفير حلول مالية ابتكارية تتيح للمؤسسات التعليمية مثل جامعة بدر بأسيوط إمكانية تنمية أعمالها وتحقيق طموحاتها الاستثمارية، مضيفة أن تلك الصفقة ستمكن الجامعة من تعزيز قدراتها التشغيلية والتنموية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية فائقة الجودة في مصر.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي إف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر».

كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الخامس لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.78 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي إف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.

جديرٌ بالذكر أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.

وقد قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وقام بنك البركة بدور ضامن التغطية، وشارك بنك أبو ظبي التجاري في عملية الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي المتحد بدور أمين الحفظ. وقامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة

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