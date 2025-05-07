حملة مكبرة لإزالة إشغالات شارع رياض بأسيوط

نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط في إعادة الانضباط إلى شارع رياض، أحد أهم الشرايين التجارية وسط المدينة، وذلك في خطوة طال انتظارها، وبعد سنوات من التعديات والإشغالات التي تسببت في اختناقات مرورية وتشويه للمظهر الحضاري.

إعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية والتصدي لكافة صور الإشغالات والعشوائية

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الحملة المكبرة التي نفذت مؤخرًا جاءت ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية والتصدي لكافة صور الإشغالات والعشوائية، مؤكدًا أن شارع رياض شهد إزالة كاملة لكافة المخالفات التي كانت تعوق حركة السير وتؤثر على السلامة العامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة نفذت بالتنسيق الكامل بين حي شرق بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الحي، والأجهزة المعنية من شرطة المرافق وقوات الأمن، وأسفرت عن رفع المفروشات والعربات المخالفة والباعة الجائلين الذين كانوا يشغلون حرم الطريق العام، ما أعاد للشارع سيولته المرورية ووجهه الحضاري اللائق.

وأكد أبو النصر أن محافظة أسيوط ماضية في تنفيذ حملات الإزالة على مستوى الأحياء كافة، ولن تتهاون في تطبيق القانون لاستعادة الانضباط وتوفير بيئة حضرية آمنة للمواطنين، مع توفير بدائل مناسبة للباعة الجائلين في أسواق حضارية منظمة.

هذا وقد لاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من أهالي المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم بالنتائج، مشيدين بالتحرك الجاد من المحافظة وواصفين ما حدث بأنه "ولادة جديدة لشارع ظل يعاني طويلًا"، ومطالبين باستمرار الحملات والمتابعة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

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