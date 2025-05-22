حملة لإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع أسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة جهود المحافظة في إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع بمختلف المراكز والأحياء، في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع المصري وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأحياء، ومسئولي الإشغالات بالوحدات المحلية، وشرطة المرافق، لتنظيم حملات يومية لمنع التعديات على حرم الطرق، مع التأكيد على إلزام أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز حدود محالهم، حفاظًا على حركة المرور وسلامة المواطنين.

إزالة إشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة محمود ياسين، نفذت حملة موسعة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية على الأرصفة وحرم الطرق بعدد من الشوارع والميادين الحيوية، من بينها منطقة كوبري الناصرية والشوارع الرئيسية والجانبية بالمركز حيث جاءت الحملة بمشاركة نواب رئيس المركز فرغلي محمد فرغلي، ومحمد سليمان، وعمرو أبو خطوة، إلى جانب مديري الإشغالات والأزمات والإزالات والمتغيرات والمتابعة، وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية التابعة للمركز، بهدف تسهيل حركة السيارات والمشاة وتحقيق الانضباط المروري.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع توجيه إنذارات واضحة بعدم التعدي على الأرصفة والطريق العام، مؤكدًا استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفة، حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

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