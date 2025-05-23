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محافظات

مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حوادث متفرقة في المنيا

حوادث المنيا اليوم،
حوادث المنيا اليوم، فيتو

شهدت محافظة المنيا اليوم عددًا من الحوادث المؤلمة التي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص بينهم موظفة بـ ديوان عام محافظة المنيا، وطالب جامعي وإصابة 9 آخرين.. ترصدها لكم فيتو خلال السطور التالية 

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مصرع موظفة بديوان عام محافظة المنيا

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مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

غرق طالب جامعي في المنيا 

لقي طالب جامعي مصرعه غرقًا في نهر النيل أمام قرية عرب الزينة التابعة لمركز سمالوط  يُدعى "م.م" (20 عامًا)، كان في رحلة مع أصدقائه عندما جرفه التيار.

 تم إرسال فرق الإنقاذ النهري في المنيا للبحث عن جثمانه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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غرق شاب في ترعة الإبراهيمية في المنيا 

في حادث آخر، غرق شاب يُدعى حامد محمود (20 عامًا) في ترعة الإبراهيمية، كان برفقة أصدقائه عندما قرر النزول للاستحمام، لكنه لم يتمكن من الخروج،و تم انتشال جثمانه من قبل قوات الإنقاذ في محافظة المنيا، وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة.

 انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في ملوي جنوب المنيا 

ووقع حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، حيث انقلب ميكروباص مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات متنوعة، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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 حادث سير بمدينة المنيا الجديدة

في حادث سير آخر، توفيت موظفة تبلغ من العمر 53 عامًا بعد صدمها سيارة أمام مستشفى القلب والصدر في مدينة المنيا الجديدة، تم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث. 

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