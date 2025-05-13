تعليم المنيا تختتم الأنشطة المدرسية لـ عام 2025

أقيمت في مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشطة المدرسية والتربوية لإدارة المنيا التعليمية للعام الدراسي 2024-2025.

جاء ذلك تحت إشراف صابر عبد الحميد زيان مدير مديرية التربية والتعليم بحضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور بهاء حسن علي مدير عام الإدارة التعليمية والدكتورة رشا المهدي عضو مجلس الشيوخ.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم تلتها فقرات فنية متنوعة شملت عروضًا رياضية وأغاني لكورال إدارة المنيا.

كما تم تنظيم معرض سنوي للأنشطة الطلابية حيث تم عرض مشاريع من مختلف الأقسام بما في ذلك معرض التربية الفنية ومعرض الاقتصاد المنزلي ومشاريع التعليم الفني.

هذا الحدث يعكس التزام إدارة التعليم في المنيا بتعزيز التعلم والإبداع بين الطلبة ويجمع بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في جو من الفخر والاحتفال بالإنجازات التعليمية.

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