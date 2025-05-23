مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا قبلي كمين البرشا التابعة إداريًّا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

مصرع وإصابة 13 شخص في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة أسيوط.

مصرع 4 وإصابة 9 أشخاص آخرين في ملوي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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