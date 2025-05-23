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مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا 

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تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا قبلي كمين البرشا التابعة إداريًّا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

 

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على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة أسيوط.

 

مصرع 4 وإصابة 9 أشخاص آخرين في ملوي 

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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