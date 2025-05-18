استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2025، بعد اعتماده رسميًا، وتأتي هذه الخطوة كجزء من الاستعدادات لماراثون امتحانات نهاية العام.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا للفصل الدراسي من 31 مايو حتى 4 يونيو المقبل، داخل 9 إدارات تعليمية، من العدوة في شمال المحافظة حتى ديرمواس في الجنوب.

امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا للفصل الدراسي

تجري الامتحانات وفقًا للجدول التالي:

- السبت 31 مايو: امتحان مادة اللغة العربية من 9:00 إلى 11:30 صباحًا.

- الأحد 1 يونيو:

- امتحان اللغة الإنجليزية من 9:00 إلى 11:00 صباحًا.

- امتحان مادة الهندسة من 11:30 إلى 1:30 ظهرًا.



- الاثنين 2 يونيو:

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من 9:00 إلى 11:00 صباحًا.

- امتحان مادة التربية الفنية من 11:30 إلى 1:30 ظهرًا.

- الثلاثاء 3 يونيو: امتحان العلوم من 9:00 إلى 11:00 صباحًا.

- الأربعاء 4 يونيو:

- امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 إلى 12:30 ظهرًا.

- امتحان مادة الجبر والإحصاء من 9:00 إلى 11:00 صباحًا.



ودعت المديرية الطلاب للاستعداد الجيد لـ امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا للفصل الدراسي، والتأكد من الحضور مبكرًا لتفادي أي تأخير، مع الالتزام بالإجراءات الصحية للحفاظ على سلامتهم.

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