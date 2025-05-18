حالة الطقس في المنيا، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

طقس المنيا، تشهد محافظة المنيا الآن وخاصة في فترة بعد الظهيرة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل حاليًا إلى 43 درجة مئوية، مما يجعل الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، بينما يكون معتدلًا في المساء.

توقعات الأرصاد الجوية لحالة طقس المنيا



طقس المنيا، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المنيا رياحًا مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية كثيفة قد تعيق الرؤية في الطرق الزراعية والصحراوية السريعة. هذا التأثير يمتد ليشمل معظم محافظات شمال الصعيد.

تحذيرات صحية لطقس المنيا



من جانبها، حذرت مديرية الصحة بالمنيا المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة مثل القلب والأمراض الصدرية والحساسية، من الخروج خلال ساعات النهار، حيث تتصاعد درجات الحرارة.

حالة الطقس في المنيا

ويُنصح بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة لتخفيف الشعور بالحرارة.

استعدادات محافظة المنيا لحالة الطقس



في سياق متصل، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ، وذلك لضمان سلامة المواطنين.

نصائح للمواطنين بسبب حالة الطقس في المنيا

يُنصح الجميع بتوخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية لتجنب أي مشكلات صحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

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