تكثيف برامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بالوادي الجديد

كثفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الأوقاف، برامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الدور المجتمعي للمساجد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور بالتزامن مع قرب امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

هذا فيما تشهد مساجد الوادي الجديد، حضورًا طلابيًا لافتًا، يعكس اهتمام الطلاب وحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة القيمة، لا سيما مع اقتراب امتحانات نهاية العام.

مبادرة تحمل الأمل للمستقبل

تمثل هذه القوافل التعليمية نموذجًا يُحتذى به في دعم العملية التعليمية، لا سيما في المناطق النائية، وهي خطوة مهمة تؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدى القيادة التنفيذية والتعليمية للنهوض بالتعليم وتوفير فرص متكافئة للطلاب في التحصيل والتفوق.

يأتى ذلك في إطار خطة محافظة الوادي الجديد، لتعظيم الدور التوعوي والمجتمعي للمساجد كمراكز إشعاع تثقيفي وتعليمي إلى جانب دورها الديني الدعوي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.

وأشار الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم بدء البرنامج في 12 مسجدا بمركز الداخلة، وجاري التنفيذ بباقي مراكز المحافظة، على أن يتم شرح وتوضيح نظام البوكليت المقرر بامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام أثناء عقد المراجعات النهائية.

جداول امتحانات نهاية العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عقب اعتماد محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 /2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق خلال شهر مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور سامي فضل دياب، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد تبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد الأساسية كاللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة للمواد الغير مضافة للمجموع مثل التربية الدينية والحاسب الآلي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين اللجان وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على المدارس بالإعلان عن الجداول في أماكن واضحة وإتاحة الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى كالآتي:

يوم السبت 31 مايو: مادة العلوم في الفترة الأولى ومادة الهندسة في الفترة الثانية

يوم الأحد 1 يونيو: مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الفنية

يوم الاثنين 2 يونيو: مادة اللغة العربية والخط والإملاء

يوم الثلاثاء 3 يونيو: مادة الدراسات والكمبيوتر التعليمي للطلبة المستفيدين

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة الجبر والتربية الدينية

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