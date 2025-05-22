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محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد، ڤيتو

 شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز مدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع قوات الأمن، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون.

وأوضح جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، أن الحملة التي جرت صباح اليوم أسفرت عن إزالة  التعديات المخالفة شملت منشآت عشوائية أقيمت بدون سند قانوني على أراضي تقع في نطاق المدينة.

 

تأتي هذه الإجراءات بعد رصد تلك التعديات وصدور قرارات إزالة بشأنها، بهدف استعادة تلك الأراضي ومنع أي محاولات للاستيلاء عليها مستقبلًا، وفي إطار توجيهات مشددة من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة التصدي بحزم لجميع أشكال التعديات على أملاك الدولة، سواء كانت أراضي زراعية أو مبانٍ، وذلك للحفاظ على حق الدولة في هذه الأراضي.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.

وتؤكد محافظة الوادي الجديد على أن الأجهزة المعنية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يحاول التعدي على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة وسيتم التعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها. وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من قانونية أي حيازة لأراضٍ، والتعاون مع الأجهزة المعنية للإبلاغ عن أي تعديات.

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