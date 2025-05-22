انطلاق قطار امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بالوادي الجديد (صور)

أعلن الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثاني لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي "من الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي" وذلك للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وتستمر الامتحانات حتى يومي ٢٦-٢٧ مايو لبعض الصفوف، وحتى الأربعاء ٢٨ مايو الجارِ لباقي الصفوف الأخرى وفق الجداول المعتمدة المعلنة.



هذا فيما شهدت مدارس التعليم الثانوي بمحافظة الوادي الجديد، استكمال امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، لطلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي، في ثاني محطات قطار الإمتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية و5 غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية ( الخارجة، الداخلة، باريس، بلاط، والفرافرة )، مجهزة للتواصل الدائم والمتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية على مدار اليوم، لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة وحال وجود أي عقبات يتم تذليلها على الفور.

وشدد وكيل الوزارة على الجميع بضرورة الإلتزام بكافة القوانين والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الإلتزام بالجدية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، والتشديد كذلك على عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو السادة القائمين على العملية الامتحانية. بالإضافة إلى توزيع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة داخل اللجان فى المواعيد المحددة سواء بالفترات الصباحية أو المسائية، مع الإلتزام بغلق أبواب المدرسة أيضًا فى المواعيد المحددة، وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

أما بالنسبة لتقدير الدرجات، فقد أكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على السادة المصححين والمراجعين وراصدي درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

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