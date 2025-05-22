تحرير 39 محضرا تموينيا وإحالة رئيس مكتب للتحقيق بالوادي الجديد (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات مكبرة خلال الساعات الماضية ببعض مراكز المحافظة بتوجيهات اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة تشديد الرقابة التموينية على المحلات والمخابز والأسواق ومراقبة الأسعار وعدم التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأعلن مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، إلى شن إدارة الرقابة التموينية وبمعاونة إدارة شؤون التموين وإدارة التجارة الداخلية، حملة فجرية على مركز باريس واسفرت الحملة عن تحرير عدد 12 محضر متنوع وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف مدير تموين الوادي الجديد، أن إدارة تموين بلاط شنت حملة تموينية على مركز بلاط وقراها وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محضر وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى شن إدارة تموين الفرافرة، حملة تموينية على مركز الفرافرة وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي ذات السياق وفى مرور مدير تموين الوادي الجديد، وبمعاونة علاء محروس مدير إدارة تموين الخارجة على مكتب تموين بولاق والأسواق والمحلات والمخابز وأسفر المرور على إحالة رئيس مكتب تموين بولاق للتحقيق لعدم تواجده بالمكتب كما أسفر المرور عن تحرير عدد 12 محضرًا متنوعًا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



تعزيز الرقابة وحماية الأسواق

تأتي هذه الحملة في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها، خاصة في أوقات الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء السلع. وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في تعاونها مع مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى.

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، في بيان لها اليوم، أن الحملة جزء من سلسلة من الجولات الرقابية التي تنفذها بشكل دوري لمتابعة التزام المخابز والمحلات التجارية والمستودعات باللوائح والقوانين. كما أشارت المديرية إلى أن الرقابة سوف تستمر في الأيام المقبلة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

خطة الدولة لضمان جودة السلع والأسعار

إن استمرار الحملات التموينية يعكس حرص الدولة على توفير السلع الغذائية بشكل آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين. وقد أشارت المديرية إلى أن الحملة الحالية تأتي في سياق استراتيجية شاملة تعمل على الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة التلاعب في الأسعار، وهو ما يساعد في الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.

من جانبه، أكد مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملة ليست حدثًا عابرًا، بل جزء من خطة طويلة الأجل تعمل من خلالها الوزارة والجهات الرقابية على ضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية تضمن الأمان الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.الاستمرار في الجهود الرقابية.

في ختام البيان، أكدت المديرية أن حملات الرقابة ستستمر بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان مراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار حماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.

يعد هذا النوع من الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وضمان استمرار استقرار السوق وتحقيق توازن الأسعار، خاصة في وقت يشهد فيه السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السلع الاستهلاكية.

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