أعلن الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن إضافة خدمة جديدة ومتطورة إلى بنك الدم بمجمع الإسماعيلية الطبي، تتمثل في تفعيل خدمة توفير الصفائح الدموية العلاجية من متبرع واحد باستخدام جهاز فصل مكونات الدم المتطور MCS+، وذلك في إطار السعي المستمر لتقديم خدمات طبية دقيقة وآمنة ترتقي بمستوى الرعاية الصحية داخل المجمع.

الهدف من إطلاق مجمع الإسماعيلية الطبي

وأوضح الدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، أن الجهاز الجديد يتيح إمكانية إنتاج ما بين 12 إلى 18 وحدة من الصفائح الدموية عالية الجودة في جلسة واحدة فقط من متبرع واحد، مع إمكانية نزع البلازما خلال العملية، مما يساهم في إنتاج صفائح مركزة تلبي احتياجات المرضى بشكل أكثر فعالية وسرعة.

تقديم خدمات أفضل البلازما،فيتو

تقديم خدمات أفضل البلازما،فيتو

نقلة نوعية في الخدمات

وأضاف مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، أن هذه الخدمة المتقدمة تُعد نقلة نوعية في مجال الرعاية الدموية، خاصة للمرضى ذوي الحالات الحرجة والحساسة مثل مرضى الأورام، وزراعة النخاع، وأمراض الدم المزمنة، حيث تساهم في رفع مستوى الصفائح في أجسام المرضى بطريقة أكثر أمانًا، وتقلل من فرص تعرضهم للأجسام المضادة التي قد تتكون نتيجة استقبال صفائح من عدة متبرعين.

تقديم خدمات أفضل البلازما،فيتو

وأشار الدكتور علي رفعت إلى أن إدخال هذا الجهاز يُعد من ثمار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المجمعات الصحية التابعة لها، مؤكدًا أن الخدمة الجديدة تُسهم بشكل مباشر في دعم بروتوكولات العلاج الخاصة بالمرضى الأكثر احتياجًا.

ووجه كلا من الدكتور رفعت والدكتور خالد الشكر لفريق العمل الفني والإداري الذي ساهم في تشغيل هذه الخدمة، ودعوا في الوقت ذاته كل من يستطيع التبرع بالصفائح للمبادرة والمشاركة في إنقاذ حياة المرضى، من خلال وسيلة أكثر دقة وأمانًا تتماشى مع أعلى معايير الجودة الطبية.

واختتم الدكتور أحمد خالد تصريحه بالتأكيد على أن المجمع الطبي بالإسماعيلية سيواصل تحديث خدماته وتوسيع نطاق إمكاناته التقنية والطبية، بما يعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية برفع كفاءة المنظومة الصحية في الجمهورية الجديدة.

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