طاقم من الإسعاف ينقذ مصابين ويسلم ربع مليون جنيه من أموالهم بالإسماعيلية

تمكن طاقم طبي من المسعفين التابعين لفرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، من إنقاذ شخصين مصابين في حادث.

كما قاموا بتسليم مبلغ مالي خاص بهما عند وقوع الحادث، والذى بلغ قيمته أكثر من ربع مليون جنيه مصري، حيث كان معهم ما يتجاوز 286 ألف جنيه مصري، وذلك بعد نقلهم لتلقي العلاج اللازم في إحدى مستشفيات الإسماعيلية.

المبالغ التي تم ردها لأصحابها المصابين

وقد تم تسليم الأمانات على النحو التالي:

أمانات المصاب الأول: مبلغ 400 جنيه مصري.

وأمانات المصاب الثاني: مبلغ 286,000 جنيه مصري.

عملية نقل المصابين

وشارك في عملية نقل المصابين وتسليم الأمانات طاقم سيارتي الإسعاف رقم 4051 و1046 والتابعتين لفرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية وهم: المسعف أسامة جمال أحمد، والسائق السيد حسام والمساعد الطبي هاني أحمد محمد، والسائق إبراهيم فتحي السيد.



وعلى صعيد آخر، كان الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اختتم في وقت سابق جولته التفقدية لمحافظة الإسكندرية، والتي تأتي في إطار تفقد استعدادات هيئة الإسعاف المصرية لاستقبال موسم الصيف، حيث تُعد محافظة الإسكندرية أحد أهم المقاصد السياحية الداخلية التي يفد إليها المصطافون من كافة أرجاء الجمهورية.

وتأتي تلك الزيارة في إطار التوجيهات الأخيرة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لكافة قيادات وزارة الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتذليل كافة العقبات التي تحول دون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.