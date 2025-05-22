الخميس 22 مايو 2025
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وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد امتحانات صفوف النقل (صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية
وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد امتحانات صفوف النقل

أجرى أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، جولة لمتابعاته لسير أعمال امتحانات نهاية العام لسنوات النقل بمختلف المراحل (ابتدائي، إعدادي) في يومها الأول.    

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أبرز المدارس التي تم تفقدها 

وشملت الجولة زيارة عدد من مدارس إدارة شمال التعليمية يرافقه إسماعيل محسن مدير عام التعليم ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام وأحمد سيف مدير أمن المديرية  وذلك للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات المتعلقة بسير عملية الامتحانات.   

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

زيارة مدرسة السلام  

وبدأت الجولة بزيارة مدرسة السلام الابتدائية حيث يؤدى طلاب الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الامتحان في مادة اللغة العربية ثم مدرسة النهضة للتعليم الأساسي، حيث  يؤدى إلى جانب طلاب المرحلة  الابتدائية  طلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية حيث شدد علي اهمية وضوح ورقة الأسئلة وكذلك قياساها لجميع المستويات. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

توفير كافة سبل الراحة للطلاب  

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بتوفير كافة أوجه التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحان في سهولة ويسر ودون أي معوقات مع الالتزام بالزي المدرسي والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان، مشيرا إلى  ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة لتأمين حجرات الأسئلة والكنترول وأن تكون في مكان مناسب وبعيدة عن مصادر المياه. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدي بحزم لمحاولات الغش والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات موجها لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد في سبيل خروج الامتحانات بالشكل الأمثل. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لمتابعة الامتحانات 

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