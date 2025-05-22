أطباء مجمع الإسماعيلية ينجحون في زراعة سديلة ميكروسكوبية حرة لطفلة (صور)

شهد قسـم جـراحة التجميل بالمجمـع الطبي في محافظة الإسماعيلية إنجازًا طبيًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاته، حيث تمكن فريق جراحي ماهر من إجراء عملية دقيقة وناجحة لزرع سديلة ميكروسكوبية حرة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حالة الطفلة الطبية

وكانت الطفلة، التي تعاني من فقدان السمع والنطق، قد تعرضت لحادث سير مروع أسفر عن فقدان كبير في الجلد والأنسجة الرخوة في ظاهر القدم والساق اليسرى، بالإضافة إلى انكشاف عظام ومفاصل القدم، شكلت هذه الإصابات تحديًا كبيـرًا، نظرًا لحساسية الحالة وصغر سن الطفلة، فضلًا عن احتياجاتها الخاصة.

الفريق الطبي، فيتو

تفاصيل اجراء الجراحة

تضمنت الجراحة التي أجراها أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي، نقلًا حرًا للأنسجة من الفخذ الأيمن للطفلة، وإعـادة توصيل الأوعية الدموية الدقيقة تحت المجـهر الجراحي بمهارة واحترافية عالية، وتطلبت دقة متناهية وخبرة واسعة من الفريق الجراحي.



خضعت الطفلة لمتابعة دقيقة حتى تماثلت للشفاء التام، وهو ما يعكس كفاءة الرعاية الطبية المقدمة.

الفريق الطبي الذى تجرى عملية الزراعة

ساهم في هذا الإنجاز فريق طبي وتمريضي متكامل ومتميز، ضم نخبة من الكفاءات: من قسم جراحة التجميل بمجمع الإسماعيلية الطبي وهم الدكتور محمود السيد جودة (استشاري جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية) والدكتور أحمد مكاوي، والدكتور عبدالله قطقاط، والدكتور محمد فتحي (أخصائي جراحة التجميل)، د. محمد هشام حجازي، والدكتور أحمد حسني، والدكتور ندى محمد، والدكتور مصطفى عباس، والدكتور صلاح أشرف (أطباء مقيمون بجراحة التجميل) من قسم التخدير: الدكتورة أميمة أحمد، والدكتور أيمن التوني (استشاريا التخدير)، والدكتور إسلام شحتة، والدكتور عبد الرحمن السيد (نواب التخدير)، ومن التمريض: رشا محمد، ولاء صالح، محمد صابر، ندى

محمد عبد الفتاح، سامح سامي، وذلك بمتابعة مستمرة من الدكتور احمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

الفريق الطبي، فيتو

معلومات حول تقنية زراعة السديلة

️وتــعد تقنيـة زراعة الســديلة الحـرة بالميكروسكوب الجراحي إحـدى التقنيـات الحديثة والمستحدثة بقسم جراحة التجميل بالمجمع الطبي، وتأتي في إطار مظلة التأمين الصحي الشامل، وتعتمد هذه التقنية على نقل أنسجة سليمة (مثل الدهون، والعضلات، والجلد مع أوعيتها الدموية الخاصة) من جزء سليم من الجسم لإعادة بناء الأنسجة التالفة في جزء آخر، وتضمـن هذه الطريقة تدفق الدم الخاص بالسديلة المزروعة، مما يسرع عملية الشفاء ويقلل من تكون الندوب.

ويؤكد هذا الإنجاز على التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم أحدث وأفضل الخدمات الطبية لجميع المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

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