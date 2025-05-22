هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا تبلغ إسرائيل باستمرار التفاوض المباشر مع حماس

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستواصل التفاوض المباشر مع حماس.

هيئة البث: شركة أمريكية ستبدأ يوم الأحد المقبل توزيع الغذاء على سكان غزة

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها أن شركة أمريكية ستبدأ يوم الأحد المقبل توزيع الغذاء على سكان غزة.

وطالبت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإيقاف المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، انضمت اليونان للدول الأوروبية الضاغطة على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، حيث طالبت الخارجية اليونانية سلطات الاحتلال بضرورة التدفق الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت 80 دولة في بيان مشترك صادر عنهم اليوم الخميس، أن قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر والمدنيون يتعرضون لخطر المجاعة.

غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية

ومن جانبها أعلنت منظمة "آكشن إيد" الدولية أن آلاف العائلات في القطاع يعيشون حالة من الجحيم مع تصاعد القصف الإسرائيلي المستمر ونفاد الإمدادات.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "المئات قتلوا، ونزح ما يقرب من 100 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، في ظل التصعيد الكبير لـ جيش الإحتلال في الهجمات البرية والجوية".

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا

وأضاف البيان أن الموظفين العاملين مع أحد شركاء المنظمة في دير البلح قد تم إجبارهم على إخلاء مكاتبهم ومنازلهم، على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة ليختبئوا فيها، مع استمرار الهجمات العنيفة على قطاع غزة بشكل يومي.

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