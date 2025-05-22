الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا تبلغ إسرائيل باستمرار التفاوض المباشر مع حماس

مبعوث ترامب، فيتو
مبعوث ترامب، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستواصل التفاوض المباشر مع حماس.

هيئة البث: شركة أمريكية ستبدأ يوم الأحد المقبل توزيع الغذاء على سكان غزة

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها أن شركة أمريكية ستبدأ يوم الأحد المقبل توزيع الغذاء على سكان غزة.

وطالبت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإيقاف المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، انضمت اليونان للدول الأوروبية الضاغطة على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، حيث طالبت الخارجية اليونانية سلطات الاحتلال بضرورة التدفق الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت 80 دولة في بيان مشترك صادر عنهم اليوم الخميس، أن قطاع غزة يواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ 7 أكتوبر والمدنيون يتعرضون لخطر المجاعة.

غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية 

 ومن جانبها أعلنت منظمة "آكشن إيد" الدولية أن آلاف العائلات في القطاع يعيشون حالة من الجحيم مع تصاعد القصف الإسرائيلي المستمر ونفاد الإمدادات. 

 

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "المئات قتلوا، ونزح ما يقرب من 100 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، في ظل التصعيد الكبير لـ جيش الإحتلال في الهجمات البرية والجوية".

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا

وأضاف البيان أن الموظفين العاملين مع أحد شركاء المنظمة في دير البلح قد تم إجبارهم على إخلاء مكاتبهم ومنازلهم، على الرغم من عدم وجود أماكن آمنة ليختبئوا فيها، مع استمرار الهجمات العنيفة على قطاع غزة بشكل يومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة إسرائيل حماس

مواد متعلقة

بريطانيا: موقفنا تجاه تصرفات إسرائيل في غزة لن يتغير

58 عامًا على إغلاق تيران أمام إسرائيل، قرار عبد الناصر الذي غير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

أحمد السقا: حسيت تليفوني "مسكون" عشان الفلوس كانت بتتحول بدون علمي

يمكن يكون آخر فيديو ليا، خالد يوسف يصدم جمهوره في بث مباشر

150 ألف إسترليني خلال عام، أحمد السقا يقدم أدلة إنفاقه بسخاء على مها الصغير

الموت يفجع محمود الخطيب

مدافع ريال مدريد يعلن رحيله قبل كأس العالم للأندية

أحمد السقا يكشف مفاجأة حول كواليس انفصاله عن مها الصغير ودور شقيقته

مصير شهادات الادخار بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات

سعر الأرز في السوبر ماركت اليوم الخميس

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 22 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أسعار الفائدة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت السحر، والأدعية المستحبة فيه؟

مصيبة تسلب الإيمان، الأزهر يحذر من الإباحية ويوجه رسالة مؤثرة للشباب

الأزهر يوضح ما يجب على الحاج فعله قبل أداء فريضة الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية