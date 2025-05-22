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أخبار مصر

شعر به سكان مصر، زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب اليونان والبحوث الفلكية يستعد لإصدار بيان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو
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زلزال مصر، أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، بأن زلزالًا بقوة 5.9 ريختر ضرب اليونان وشعر به سكان مصر.

وقال المركز إن الزلزال ضرب منطقة كريت في اليونان، ووقع على بعد ٧٩ كم شمال شرق هيراكليون.

 

زلزال مصر

ومن جانبه أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا أكد خلاله أنه جارٍ إعداد بيان عن زلزال جنوب جزيرة كريت (اليونان)، بعد أن شعر سكان مصر بهزة قوية.

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