خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مصر اليوم وإمكانية حدوث تسونامي

زلزال مصر اليوم، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تفاصيل جديدة في زلزال مصر اليوم، وسر تأثر مصر بالزلزال القوي الذي وقع اليوم في شمال شرق جزيرة كريت، والذي شهدته منطقة البحر المتوسط، وبلغت قوته 6.1 ريختر، وشعر به سكان القاهرة.

تفاصيل جديدة في زلزال مصر

كما كشف الدكتور عباس شراقي عن إمكانية حدوث تسونامي في البحر المتوسط، بعد الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت وتأثرت به مصر، مؤكدًا أن الزلزال، الذي وقع صباح اليوم يبعد عن الإسكندرية 600 كيلو متر، ووقعت أيضًا عدد من التوابع الخفيفة للزلزال تتراوح قوتها من 2.3 إلى 3.5 درجة بمقياس ريختر.

زلزال مصر اليوم وقع في جزية كريت، فيتو



وأوضح الدكتور عباس شراقي أن زلزال اليوم كان بعمق نسبيا ٦٠ كم، مؤكدًا أن نحو 90% من الزلازل تقع عند التقاء الصفائح التكتونية، وفي منطقة شرق المتوسط عند جزيرتي كريت وقبرص يوجد الفاصل بين الصفيحة الأفريقية والأوروأسيوية.

وقال الدكتور عباس شراقي عن زلزال اليوم، الذي تأثرت به مصر: "زلزال قوي شمال شرق جزيرة كريـت: شـهدت منطقة شرق البحر المتوسط زلزالًا قويًا للمرة الثانية خلال أسبوع تقريبًا، اليوم الخميس 22 مايو 2025 الساعة 6:19 ص بتوقيت القاهرة، شمال شرق جزيرة كريت بقوة حوالى 6.1 درجة على مقياس ريختر، على عمق كبير نسبيا بالنسبة للبحر المتوسط 60 كم مما يخفف من تأثيره"

مدي قرب الزلزال من الإسكندرية

وعن المسافة بين الزلزال والإسكندرية، قال عباس شراقي: "ويبعد الزلزال عن الإسكندرية بحوالي 600 كم، وقعت مجموعة من التوابع الخفيفة تتراوح قوتها من 2.3 - 3.5 درجة، وقد وقع زلزال منذ أسبوع بنفس القوة وعلى عمق 75 كم شرق الجزيرة وكان يبعد عن الإسكندرية 500 كم".

إمكانية حدوث تسونامي بعد زلزال مصر اليوم، فيتو



وعن إمكانية حدوث تسونامي بعد هذا الزلزال القوي، قال عباس شراقي: "لم يحدث تسونامى لأنه يحتاج غالبا إلى قوة أكبر وأن يكون الزلزال ناتج عن انزلاقات ويكون مركزه قريب من سطح الأرض"

وكشف عباس شراقي سر حدوث الزلازل القوية والمتزايدة في هذه المنطقة فقال: "زلزال اليوم عميق نسبيا ٦٠ كم، تقع حوالي 90% من الزلازل عند التقاء الصفائح التكتونية، وفي منطقة شرق المتوسط عند جزيرتي كريت وقبرص يوجد الفاصل بين الصفيحة الأفريقية والأوروأسيوية وهي منطقة زلالزل يومية تتراوح بين 2 - 4 درجة"

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