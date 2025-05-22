الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مصر اليوم وإمكانية حدوث تسونامي

تفاصيل جديدة في زلزال
تفاصيل جديدة في زلزال مصر اليوم، فيتو

زلزال مصر اليوم، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تفاصيل جديدة في زلزال مصر اليوم، وسر تأثر مصر بالزلزال القوي الذي وقع اليوم في شمال شرق جزيرة كريت، والذي شهدته منطقة البحر المتوسط، وبلغت قوته 6.1 ريختر، وشعر به سكان القاهرة.

تفاصيل جديدة في زلزال مصر

كما كشف الدكتور عباس شراقي عن إمكانية حدوث تسونامي في البحر المتوسط، بعد الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت وتأثرت به مصر، مؤكدًا أن الزلزال، الذي وقع صباح اليوم يبعد عن الإسكندرية 600 كيلو متر، ووقعت أيضًا عدد من التوابع الخفيفة للزلزال تتراوح قوتها من 2.3 إلى 3.5 درجة بمقياس ريختر.

 

زلزال مصر اليوم وقع في جزية كريت، فيتو
زلزال مصر اليوم وقع في جزية كريت، فيتو


وأوضح الدكتور عباس شراقي أن زلزال اليوم كان بعمق نسبيا ٦٠ كم، مؤكدًا أن نحو 90% من الزلازل تقع عند التقاء الصفائح التكتونية، وفي منطقة شرق المتوسط عند جزيرتي كريت وقبرص يوجد الفاصل بين الصفيحة الأفريقية والأوروأسيوية.

وقال الدكتور عباس شراقي عن زلزال اليوم، الذي تأثرت به مصر: "زلزال قوي شمال شرق جزيرة كريـت: شـهدت منطقة شرق البحر المتوسط زلزالًا قويًا للمرة الثانية خلال أسبوع تقريبًا، اليوم الخميس 22 مايو 2025 الساعة 6:19 ص بتوقيت القاهرة، شمال شرق جزيرة كريت بقوة حوالى 6.1 درجة على مقياس ريختر، على عمق كبير نسبيا بالنسبة للبحر المتوسط 60 كم مما يخفف من تأثيره"

مدي قرب الزلزال من الإسكندرية

وعن المسافة بين الزلزال والإسكندرية، قال عباس شراقي: "ويبعد الزلزال عن الإسكندرية بحوالي 600 كم، وقعت مجموعة من التوابع الخفيفة تتراوح قوتها من 2.3 - 3.5 درجة، وقد وقع زلزال منذ أسبوع بنفس القوة وعلى عمق 75 كم شرق الجزيرة وكان يبعد عن الإسكندرية 500 كم". 

إمكانية حدوث تسونامي بعد زلزال مصر اليوم، فيتو
إمكانية حدوث تسونامي بعد زلزال مصر اليوم، فيتو


وعن إمكانية حدوث تسونامي بعد هذا الزلزال القوي، قال عباس شراقي: "لم يحدث تسونامى لأنه يحتاج غالبا إلى قوة أكبر وأن يكون الزلزال ناتج عن انزلاقات ويكون مركزه قريب من سطح الأرض"

وكشف عباس شراقي سر حدوث الزلازل القوية والمتزايدة في هذه المنطقة فقال: "زلزال اليوم عميق نسبيا ٦٠ كم، تقع حوالي 90% من الزلازل عند التقاء الصفائح التكتونية، وفي منطقة شرق المتوسط عند جزيرتي كريت وقبرص يوجد الفاصل بين الصفيحة الأفريقية والأوروأسيوية وهي منطقة زلالزل يومية تتراوح بين 2 - 4 درجة"

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

شعر به سكان مصر، محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات زلزال اليونان ويؤكد عدم وجود خسائر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زلزال مصر اليوم كشف الدكتور عباس شراقي زلزال اليوم حدوث تسونامي موقع زلزال مصر اليوم تسونامي في البحر المتوسط زلزال قوي شمال شرق جزيرة كريـت

مواد متعلقة

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

شعر به سكان مصر، محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات زلزال اليونان ويؤكد عدم وجود خسائر

شعر به سكان مصر، السلطات اليونانية تحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 6 درجات (فيديو)

إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

الأكثر قراءة

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مصر اليوم وإمكانية حدوث تسونامي

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

بعد انتشار الجدل حول إنتاجيتها، أستاذ زراعة يكشف مدى صلاحية مناخ مصر لتربية الأبقار

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

قادرة على إدارة أموالها.. التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي في قضية الحجر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

أحكام المرأة في الحج، الأزهر يحسم الجدل حول أبرز 12 مسالة عن أداء المناسك

المزيد
الجريدة الرسمية