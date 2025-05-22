زلزال قوي يضرب القاهرة الكبري وبعض محافظات مصر

زلزال مصر، ضرب زلزال قوي قبل قليل القاهرة الكبري وبعض المحافظات القريبة وشعر به سكان القاهرة والجيزة والقليوبية.

وقاتلت رويترز إن زلزال بقوة 6.52 درجة يضرب جزيرة كريت باليونان.

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