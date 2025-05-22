الخميس 22 مايو 2025
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أخبار مصر

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبري وبعض محافظات مصر

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو
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زلزال مصر، ضرب زلزال قوي قبل قليل القاهرة الكبري وبعض المحافظات القريبة وشعر به سكان القاهرة والجيزة والقليوبية.

وقاتلت رويترز إن زلزال بقوة 6.52 درجة يضرب جزيرة كريت باليونان.

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زلزال مصر محافظتي القاهرة والجيزة جزيرة كريت باليونان

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