افتتاح مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد

شهدت القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، احتفالية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أول مجمع مصالح حكومية للخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر البث المباشر من داخل قاعة المشير محمد حسين طنطاوي بمقر المجمع، في أجواء يسودها الاعتزاز والفخر بما حققته المحافظة من طفرة نوعية في مسيرة التطوير الحكومي والتحول الرقمي.

واستعرض اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد نتائج القرارات الرئاسية ومراحل تنفيذ المشروع الذي اكتملت مرحلته الأولى بنسبة 100 % بتكلفة 2,2 مليار جنيه، والتى تمتد على مساحة 46 فدانًا ويضم 35 منشأة حكومية وخدمية متكاملة.

كما شهد الافتتاح إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمجمع من قبل حنان مجدي نائب المحافظ، والتي قدمت شرحًا لمكونات المشروع الذي يضم مجمع المديريات الحكومية ومجمع محاكم ودار للمحفوظات ومجمع مصرفي للبنوك والبريد المصري ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب ومدينة رياضية ومول تجاري وقاعة متعددة الأغراض تتسع ل 1000 شخص.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع المصالح الحكومى للخدمات المتكاملة بمحافظة الوادي الجديد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة.

كما يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.

مشروع "مستقبل مصر"

ويُعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.

كما يعد مشروع "مستقبل مصر" للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

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