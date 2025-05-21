انتشار الباعة الجائلين والتوك توك بمحيط لجان امتحانات صفوف النقل في الإسكندرية (صور)

تسببت حالة من الفوضى والعشوائية عقب خروج طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي من أمام اللجان بمدرسة أحمد زويل الرسمية لغات عقب الانتهاء من تأدية امتحان اللغة العربية فى الاسكندرية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وانتشرت سيارات الباعة الجائلين أمام بوابات اللجنة لتوزيع المأكولات والمشروبات والآيس كريم على الطلاب وتواجد مركبات التوك توك لنقل الطلاب وأولياء الأمور لمنازلهم.

بينما تجمع العشرات من الطلاب حول سيارات الباعة الجائلين لتناول الآيس كريم وسط اختناق مرورى أمام اللجان، وذلك خلال تواجد لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوى أمام اللجان لمراجعة مادة اللغة العربية.

وكان الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عقد اجتماعا موسعا، مع رؤساء الكنترول ولجان التنظيم والمراقبة ومراكز توزيع الأسئلة بديوان المديرية.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وجاء ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكد (أبو زيد) على حزمة من التعليمات الهامة التي تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة والاستعداد الأمثل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (آخر العام) لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وشدد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتوجيهات الصادرة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين جميع الإدارات التعليمية والمدارس لتحقيق الأهداف المنشودة وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وفي هذا السياق، استعرض (أبو زيد) حزمة من التعليمات التي يجب تنفيذها بدقة خلال فترة الامتحانات وشدد على المتابعة الدقيقة لتصحيح ورصد النتائج أولا بأول.

ووجه مدير المديرية بضرورة المتابعة الدقيقة لتشكيل لجان الكنترول في جميع المدارس، والتأكد من تطبيق كافة التعليمات الوزارية المنظمة لعمل هذه اللجان.

كما أكد أهمية تفعيل قرار تغيير نسبة 20% من أعضاء الكنترولات بشكل سنوي، بهدف تحقيق مبدأ الشفافية وتداول الخبرات وضمان سير العمل بانضباط وفاعلية.

ووجه بضرورة تفقد كافة التجهيزات اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، بدءًا من توفير المقاعد الكافية والمناسبة للطلاب، مرورًا بصيانة الأثاث والإضاءة الجيدة داخل اللجان، وانتهاءً بضمان جاهزية المرافق الأساسية.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية أن هذه الاستعدادات تأتي في صميم الحرص على مصلحة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات في أفضل الظروف، بما يمكنهم من التركيز وإظهار مستوياتهم الحقيقية.

كما أكد استمرار المتابعة الميدانية من قبل قيادات المديرية والإدارات التعليمية للوقوف على مدى تنفيذ هذه التوجيهات وتذليل أي عقبات قد تواجه المدارس خلال الفترة القادمة.

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