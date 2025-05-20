كهنة أمريكا يناقشون الذكاء الاصطناعي وتحديات الخدمة في السيمنار السنوي

عقد كهنة كنائس منطقة الأرشيديوسس، التي تضم شمال كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، سيمنارهم السنوي السابع عشر في المقر البابوي بكاليفورنيا، على مدار ثلاث أيام.

التوازن في حياة الكاهن

تناول السيمنار عددًا من المحاور الرعوية والإدارية والتقنية، حيث ألقى نيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة محاضرة بعنوان "التوازن في حياة الأب الكاهن"، كما قدم نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار محاضرة حول "الكاهن والخدمة الناجحة". وتناول القمص يعقوب سليمان، كاهن كنيسة القديس مار مرقس بكولورادو، التحديات الرعوية والقانونية التي تواجه الكاهن في مسائل الزواج.

وفي نقلة لافتة، شهد السيمنار طرحًا تقنيًا جديدًا، حيث ألقى القس دانيال ذكي، كاهن كنيسة السيدة العذراء بسياتل، محاضرتين حول استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في خدمة الأب الكاهن، وتطبيقاته العملية في دراسة الكتاب المقدس وتعزيز العمل الرعوي.

كما ناقش القمص أنطونيوس باقي، وكيل المقر البابوي، مع الكهنة بعض التوصيات الإدارية والخدمية الخاصة بالمنطقة، تمهيدًا لعرضها على قداسة البابا تواضروس الثاني.

واختتم السيمنار بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا بمدينة بليزنتون، وتولى خدمته نيافة الأنبا أنيانوس.

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