البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

زلزال مصر، أكد الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بالشبكة القومية للزلازل، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيافية، أنه تم تسجيل توابع لزلازل اليونان الذي وقع اليوم وهذا أمر طبيعى، لافتا إلى أن التوابع تكون أقل حدة من الزلزال لذلك لا يقوم المعهد بإصدار بيان عنها.

البحر المتوسط منطقة نشطة زلزاليا

وقال عيد فى تصريحات خاصة لـ فيتو إنه من الطبيعى حدوث زلازل بمنطقة البحر المتوسط لأنها منطقة نشطة زلزاليا، ومن المتوقع تسجيل زلازل أخرى، مطمئنا المواطنين “لا مقارنة بين هذه الزلازل وبين زلزال 1929، وذلك لأن الأخير سجل بدهشور وبالتالى تسبب فى خسائر، أما زلازل البحر المتوسط فهى تبعد عننا مئات الكيلو مترات وبالتالى لا تتسبب فى خسائر والاحساس بيختلف حسب الحدوث، وعمق الزلزال”.

هزة أرضية في جزيرة كريت باليونان

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أصدر بيانا عاجلا بشأن الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت في اليونان وشعر به سكان مصر.

وقال المعهد في بيانه إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس 22 مايو 2025 هزة أرضية في جزيرة كريت باليونان على بعد 499 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث 22/5/ 2025

وقت الحدوث 6:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي.

القوة 6.24 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض 35.70 شمالا

خط الطول 25.96

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