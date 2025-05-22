الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

زلزال مصر، فيتو
زلزال مصر، فيتو
ads

زلزال مصر، أكد الدكتور هشام عيد، أستاذ الزلازل بالشبكة القومية للزلازل، بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيافية، أنه تم تسجيل توابع لزلازل اليونان الذي وقع اليوم وهذا أمر طبيعى، لافتا إلى أن التوابع تكون أقل حدة من الزلزال لذلك لا يقوم المعهد بإصدار بيان عنها.

 

شعر به سكان مصر، السلطات اليونانية تحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 6 درجات (فيديو)

إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

البحر المتوسط منطقة نشطة زلزاليا

 وقال عيد فى تصريحات خاصة لـ فيتو إنه من الطبيعى حدوث زلازل بمنطقة البحر المتوسط لأنها منطقة نشطة زلزاليا، ومن المتوقع تسجيل زلازل أخرى، مطمئنا المواطنين “لا مقارنة بين هذه الزلازل وبين زلزال 1929، وذلك لأن الأخير سجل بدهشور وبالتالى تسبب فى خسائر،  أما زلازل البحر المتوسط فهى تبعد عننا مئات الكيلو مترات وبالتالى لا تتسبب فى خسائر والاحساس بيختلف حسب الحدوث، وعمق الزلزال”.

هزة أرضية في جزيرة كريت باليونان

 وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،  قد أصدر بيانا عاجلا بشأن الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت في اليونان وشعر به سكان مصر.

وقال المعهد في بيانه إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس 22 مايو 2025 هزة أرضية في جزيرة كريت باليونان على بعد 499 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وبياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث 22/5/ 2025

وقت الحدوث 6:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي.

القوة 6.24 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض 35.70 شمالا

خط الطول 25.96

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشبكة القومية لرصد الزلازل الشبكة القومية للزلازل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية زلازل البحر المتوسط زلازل اليونان زلزال زلزال مصر البحر المتوسط

مواد متعلقة

التنمية المحلية تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي مجالات التعاون المشترك

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر في القاهرة

طقس اليوم، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، الأرصاد تحذر من حركة الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

طقس ربيعي، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

الأكثر قراءة

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

خبير جيولوجي يكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مصر اليوم وإمكانية حدوث تسونامي

بعد انتشار الجدل حول إنتاجيتها، أستاذ زراعة يكشف مدى صلاحية مناخ مصر لتربية الأبقار

بث مباشر، الكاف يكشف الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

تعرف على خطة الدولة للقضاء على تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

قادرة على إدارة أموالها.. التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي في قضية الحجر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح تعريف الحج (فيديو)

أحكام المرأة في الحج، الأزهر يحسم الجدل حول أبرز 12 مسالة عن أداء المناسك

المزيد
الجريدة الرسمية