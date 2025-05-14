بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط

كشف الدكتور عمرو الشرقاوي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة حدوث تسونامي في البحر المتوسط عقب زلزال كريت، الذي أثر على مصر.

مدة زلزال مصر الناتج عن كريت



وأكد خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": الزلزال الذي وقع بعد منتصف الليل بمنطقة كريت وأثر على مصر، لم يستمر أكثر من 6 ثوان.

عمق الزلزال وفقا لمراكز الرصد العالمية

وأضاف: عمق الزلزال الذي سجل يتراوح ما بين 76 كيلو إلى 84 كيلو متر وتم حسابه من خلال عدة مراكز رصد زلزالي على مستوى العالم.



ولفت: تم تسجيل تابع للزلزال قوته حوالي 4.4 بمقياس ريختر، ولا توجد احتمالية لحدوث تسونامي بالبحر المتوسط جراء الزلزال، ونطمئن المواطنين بأنه لا يوجد خطر من أي توابع للزلزال".



في وقت سابق، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاصيل جديدة عن الزلزال القوي الذي ضرب شرق جزيرة كريت، وشعر به سكان مصر وفلسطين وسوريا ولبنان.

زلزال يضرب كريت ويشعر به سكان مصر



وقال “شراقي”: “شـهدت منطقة شرق البحر المتوسط زلزالًا قويًّا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 1:51 ص شرق جزيرة كـريـت بقوة حوالي 6.1 - 6.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 76 كم، ويبعد عن الإسكندرية بحوالي 500 كم، أحيانًا يحدث تسونامي بعد الزلازل القوية أكبر من 6.5 درجة والتي تحدث في البحار أو المحيطات”.



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