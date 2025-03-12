زراعة أسيوط تنظم ندوة إرشادية عن التوسع في زراعة محاصيل جديدة

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على أهمية تضافر وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية زراعية يستفيد منها المواطنين بالقرى والنجوع.

تكثيف الندوات الارشادية التوعوية بالمحاصيل الزراعية

وأشار محافظ أسيوط إلى تكثيف الندوات الارشادية التوعوية بالمحاصيل الزراعية الجديدة وكيفية ترشيد استهلاك المياه وغيرها لمواجهة التحديات خلال الفترة الحالية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

أوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بقيادة خميس محمد علي وكيل الوزارة قد نظمت ندوة إرشادية عن التوسع في زراعة محاصيل جديدة مثل (القرع العسلي)، مشيرًا إلى توفير كافة مستلزمات الزراعة لكافة المحاصيل، كما تناولت الندوة أهمية وفوائد القرع العسلي وطرق ومواعيد زراعته المناسبة، كما تحدث الدكتور عماد الدين فؤاد، عن الفرق بين نبات القرع العسلي واليقطين الأخضر والأهمية الاقتصادية له كما تحدث أيضًا عن الأمراض التى قد تصيب النبات وكيفية مواجهتها.

أشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ المشروعات التنموية لخدمة صغار المزارعين بالقرى والنجوع أو أي مشروعات إنتاجية وزراعية يستفيد منها المواطن الأسيوطي ما يساهم في النهوض بالزراعات وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها أساس مصدر الغذاء وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية والموارد المتاحة لدينا.

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