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محافظات

محافظة أسيوط تحارب الغش في امتحانات نهاية العام باللجان القانونية وتوقيع العقوبات

اجتماع مديرية التربية
اجتماع مديرية التربية والتعليم بأسيوط، فيتو

 عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة التربية والتعليم، وممثلي الشئون القانونية بالإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025.

 

جاء ذلك بحضور كل من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعدد من قيادات الوزارة، بينهم أيمن الوكيل، وعصام الطوخي، وفرج عبد العظيم، إلى جانب ممثلي الشئون القانونية بمختلف الإدارات التعليمية.

 

توقيع العقوبات اللازمة وردع محاولات الغش

 ووجه محافظ أسيوط - خلال اللقاء - بتفعيل دور اللجان القانونية وتطبيق أحكام القانون رقم 205 لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم 34، بشأن توقيع العقوبات اللازمة وردع محاولات الغش، وذلك في حال رصد أي مخالفات سواء من خلال غرف العمليات أو لجان سير الامتحانات.

 

 وأكد محافظ أسيوط على أهمية الانضباط الكامل للعملية الامتحانية بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التعليمية والإدارية لضمان سير الامتحانات وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

 

كما أصدر المحافظ تعليماته بتشكيل فرق دعم سريع من مديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان سرعة التدخل وحل المشكلات الطارئة، مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

 

مكافحة كافة مظاهر الغش والالتزام الكامل بالضوابط 

 وشدد "أبو النصر" على أهمية مكافحة كافة مظاهر الغش والالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع ضرورة التحقق من استيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، سواء في لجان النظام والمراقبة أو داخل اللجان.

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 وفي ختام اللقاء، أعرب محافظ أسيوط عن تمنياته للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أهمية المرحلة المقبلة في بناء مستقبلهم التعليمي والمهني، وداعيًا إلى مواصلة الجهود لضمان امتحانات تسير في أجواء منضبطة وشفافة تعكس روح المسؤولية والانضباط المؤسسي.

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