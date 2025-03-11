انطلاق حملة لرفع إشغالات المحلات وفروشات الباعة الجائلين بحي غرب أسيوط

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق في جميع المراكز والأحياء، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وتحسين الشكل الحضاري للمحافظة، لافتًا إلى أن حملات إزالة الإشغالات تعد أحد الأولويات لضمان انسيابية حركة المرور، وحماية حقوق المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة من التعديات التي تضر بها،

رفع كافة اشغالات المحال التجارية وفروشات الباعة الجائلين

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب بقيادة ممدوح جبر رئيس الحي واصلت شن حملات رفع كافة أشكال اشغالات المحال التجارية وفروشات الباعة الجائلين والمقاهي المخالفة والتعديات على حرم الطريق بنطاق الحي حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شوارع المنفذ وميدان شيكوريل ومحمد على مكارم وثابت والمحطة ويسري راغب.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم خلال الحملة رفع كافة الإشغالات التي تعرقل حركة المرور وتشوه المظهر العام وذلك تحت إشراف نواب رئيس الحي ومسئولي قسم الإشغالات موجهًا بتطبيق القانون بحزم تجاه أي تعديات على حرم الطريق أو الأماكن العامة للحفاظ على النظام العام وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة وستستمر بشكل دوري في جميع شوارع وميادين المراكز والأحياء لتوفير بيئة حضارية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات في مختلف المجالات، داعيًا الجميع إلى التعاون في تنفيذ هذه المبادرات لصالح المجتمع.

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