إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بميدان القلعة منفلوط في أسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إن حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق مستمرة بالمراكز والأحياء وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف تلك الحملات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق والمخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس.

شن حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي المخالفة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمود نجار رئيس المركز قد قامت بشن حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي المخالفة وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بمدينة منفلوط برئاسة ناجح عبد النعيم نائب رئيس المركز وبمشاركة مسئولي التراخيص والإشغالات والنظافة والبيئة وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز.

حيث استهدفت الحملة شارع جمال عبد الناصر حتى ميدان القلعة وسوق الباعة الجائلين بالمنطقة مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على المظهر الحضاري وتيسير حركة المرور وسير المواطنين بهذه المناطق.