غارات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، حسب ما أفادت وسائل إعلام يمنية .

خسائر 500 مليون دولار بمطار صنعاء

وفي وقت سابق، قال مدير مطار صنعاء، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثيين، إنه تعرض لهجوم إسرائيلي أدى إلى تدمير مباني الركاب وتسبب في خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار.

العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء

وأضاف مدير عام مطار صنعاء خالد الشايف لقناة المسيرة التلفزيونية: إن "الخسائر بسبب العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء بلغت نحو 500 مليون دولار"، مضيفا أن "العدو دمر صالات مطار صنعاء بكل المعدات والأجهزة".

تعليق جميع الرحلات من وإلى مطار صنعاء

وذكر مدير عام مطار صنعاء الدولي، في منشور على موقع إكس، إنه تم تعليق جميع الرحلات من وإلى المطار حتى إشعار آخر بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار جراء الغارة الإسرائيلية.

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