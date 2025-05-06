نتنياهو: وجهنا ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال وجه اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة.

وأوضح في تصريحات له أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أيضا مطار صنعاء.

تصعيد متبادل بين إسرائيل وأنصار الله يثير تحذيرات أممية

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من تصاعد خطير في وتيرة العمليات العسكرية، وذلك عقب الضربة التي شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مطار بن غوريون في إسرائيل، ورد تل أبيب بسلسلة غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة.

وقال المبعوث إن هذا التصعيد يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة ويقوّض الجهود الأممية الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن.

من جانبها، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قصفت محطات كهرباء قالت إنها تُستخدم من قبل الحوثيين، بالإضافة إلى مصنع الإسمنت في محافظة عمران، مشيرة إلى أنه يُستغل لبناء الأنفاق.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المتصل بالحرب في غزة، وتنامي دور الحوثيين في توجيه ضربات ضد أهداف إسرائيلية ضمن ما يقولون إنه دعم "للمقاومة الفلسطينية".

قيادي حوثي: معركتنا مع واشنطن ولندن وتل أبيب مستمرة حتى وقف العدوان على غزة

أعلن محمد البخيتي، القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن جماعته مستمرة في ما وصفه بـ"المعركة المفتوحة" ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وذلك حتى وقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد البخيتي، في تصريحات إعلامية، أن جماعته ستقابل أي تصعيد عسكري بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن لديهم مواقع إسرائيلية كثيرة لم يتم استهدافها بعد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، واستمرار الجماعة في شن هجمات بحرية تستهدف سفنًا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، ضمن ما تقول الجماعة إنه رد على الحرب الإسرائيلية في غزة.

غارات الاحتلال تدمر مطار صنعاء والطائرات المدنية

بدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة.

استهداف صالة المطار وجميع الطائرات المدنية الرابضة في المطار

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن المطار الدولي في العاصمة اليمنية يتعرض في هذه الأثناء لقصف إسرائيلي عنيف.

قصف إسرائيلي على محطة كهرباء صنعاء ومصنع إسمنت “عمران”

كما استهدف القصف الإسرائيلي أيضا محطة كهرباء صنعاء ومصنع إسمنت "عمران"

كان جيش الاحتلال أطلق، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.



عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر

وقال الجيش في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وقال جيش الاحتلال إن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

وذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلى أنه "من المتوقع أن تشن إسرائيل هجوما على اليمن، وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب ستهاجم مطار صنعاء الدولي".

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