هدفت لتشويه الدور المصري، نتنياهو ينفي الحصول على أي أموال من قطر

جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مزاعمه تجاه قطر المتعلقة بمساعدة الدوحة لحركة حماس.

نتنياهو ينفي الحصول على أي شيكل من قطر

ولفت نتنياهو خلال مؤتمر صحفي له مساء اليوم، إلى أنه لم يحصل على شيكل واحد من قطر، فى إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا، حول دفع قطر أموالا لمستشارين فى مكتب نتنياهو، بهدف تشويه الدور المصري فى الوساطة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد نشرت فى أبريل الماضى، تقارير عن اتهام مستشارين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلقي أموال من قطر لإصدار معلومات تشوه دور مصر في الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، مقابل الإشادة بدور الدوحة.

واعتبرت قطر فى بيان صادر عنها وقتها، أن هذه "المزاعم"، "تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب" في قطاع غزة، محذرة "من انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين".

قطر تنفي دفع أموال لمستشارين في مكتب نتنياهو

وذكر البيان القطري، أن "دولة قطر تظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين".

وأشادت الدوحة "بالدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة"، منوهة بأن التعاون والتنسيق يجري بشكل يومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وجددت قطر تأكيدها على أن "جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين".

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