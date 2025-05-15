زعيم المعارضة الإسرائيلية: ترامب سئم من نتنياهو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: إن الجميع يعرف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سئم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا يعقل أن تقوم الإدارة الأمريكية باستعادة مواطنيها وألا تقوم حكومة إسرائيل بذلك.

وتابع لابيد: المختطفون وقعوا في أسر حماس خلال عمل هذه الحكومة ومن مسؤوليتها إعادتهم.

القضاء على حماس يحتاج إلى سنوات

وأضاف لابيد: القضاء على حماس يحتاج إلى سنوات لهذا السبب الأولوية هي إبرام صفقة تعيد المختطفين.. يجب إيجاد منطقة عازلة بغزة والسيطرة عليها ولكن يجب بحث من سيدير القطاع.

إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات

ومن جانبها أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن عن أفيجدور ليبرمان، بأن نتنياهو لا ينوي القضاء على حماس بل يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات.

ووجه أفيجدور ليبرمان رسالة لنتنياهو قائلا: من لا يعرف كيف يقضي على حماس بعد حرب متواصلة منذ عام و7 أشهر لن يفعل ذلك بعد 17 عاما.

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