نتنياهو: نجحنا في اغتيال السنوار ونجهز لضربات أكثر

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه حقق كثيرا من الأهداف ولديه برنامج لتحقيق المزيد.

وادعي: نلتزم بتحقيق أهداف الحرب في غزة كلها والعمل لم ينته بعد، مضيفًا هناك 20 أسيرا حيا و38 جثة وسنعمل على استعادتهم جميعا.

وتابع: أعدنا 197 مختطفا حتى الآن وسنعيد جميع المختطفين لاحقا، وهناك 20 أسيرا حيا و38 جثة وسنعمل على استعادتهم جميعا.

واضاف: ربما تمكنا من اغتيال محمد السنوار في غزة، وضربنا الحوثيين ضربات قوية لكننا لم نقل كلمتنا الأخيرة حتى الآن، فقواتنا تضرب حماس بقوة ووجهت مع وزير جيش الاحتلال بتنفيذ ضربات أكثر وأقوى.

واستكمل مزاعمه: نعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم ونحافظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا.

كما ادعي أيضًا أن كل مناطق قطاع غزة ستكون ضمن مناطق آمنة تحت سيطرتنا، فأصدقاؤنا يدعموننا لكنهم يتحفظون على حدوث مجاعة أو أزمة إنسانية في قطاع غزة.

وتابع:سنعمل في مرحلة أولى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية، ومستعد لإنهاء الحرب بشروط تضمن أمن إسرائيل،وألا تبقى حماس في حكم غزة.

و إذا كانت هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة المخطوفين فنحن مستعدون ولكن سيكون وقفا مؤقتا.

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