الأربعاء 21 مايو 2025
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رياضة

تشكيل الهلال في مواجهة الوحدة بالدوري السعودي

الهلال
الهلال

الدوري السعودي، يواجه فريق الهلال نظيره الوحدة، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري السعودي والتي تقام على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وأعلن مدرب فريق الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة والذي جاء كالتالي:

تشكيل الهلال ضد الوحدة

ويقع الهلال في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر الاتحاد.

في المقابل، يسعى فريق الوحدة إلى الابتعاد عن منطقة الخطر  والهبوط، إذ يحتل المركز 15 في جدول الترتيب، برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط بجدول ترتيب دوري روشن.


موعد مباراة الهلال ضد الوحدة 


من المقرر أن تقام مباراة الوحدة والهلال اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة الهلال ضد الوحدة

 

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الوحدة مباشر، عن طريق شبكة قنوات SSC السعودية صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات روشن، وبالأخص على شاشة SSC SPORT Extra HD1.

وكلفت قناة SSC SPORT Extra HD1 المعلقين  جعفر الصليح ومحمد حسين بمهمة التعليق على مباراة الوحدة والهلال .

 

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الهلال الوحدة الدوري السعودي

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